Die Gemeinde Aschheim erhält für den Ausbau ihres Breitbandnetzes 4,7 Millionen Euro vom Bund. Das teilen die beiden Bundestagsabgeordneten aus dem Wahlkreis München-Land, Florian Hahn (CSU) und Bela Bach (SPD), mit - mit dem Hinweis, dass sie selbst im entsprechenden Ausschuss des Bundestags mit dafür gesorgt haben. Mit 4,7 Millionen Euro werden 50 Prozent der Gesamtkosten von 9,5 Millionen Euro für den Breitbandausbau im unterversorgten Aschheimer Gebiet bezahlt.

"Die Hilfe des Bundes trägt dazu bei, schnelles Internet in allen unterversorgten Gebieten der Gemeinde Aschheim verfügbar zu machen", sagt Bela Bach. Bis 2030 will die Bundesregierung rund elf Milliarden Euro für den nationalen Breitbandausbau zur Verfügung stellen.

"Die Digitalisierung eröffnet neue Chancen und verändert das tägliche Leben und Wirtschaften", so Florian Hahn. Ziel des Bundes sei es, gigabitfähige Internetverbindungen für alle Haushalte und Unternehmen in Deutschland zu schaffen. Insgesamt stelle der Bund rund zwölf Milliarden Euro für die Förderung von Glasfaseranbindungen zur Verfügung, zu Hahns Freude auch in seinem Wahlkreis.