Die Geschäftsbetriebe der Schlemmer-Holding in Aschheim und des Stammwerkes in Haßfurt sowie die Konzerngesellschaften in Europa und Nordafrika mit insgesamt zirka 1000 Mitarbeitern sind am 1. September an die französische Delfingen Industry SA übertragen worden. Der Automobilzulieferer Schlemmer hatte im Dezember 2019 Insolvenz angemeldet. Betroffen waren auch die Standorte Aschheim, Haßfurt und Münchingen mit etwa 600 Mitarbeitern, darunter 167 am Firmenhauptsitz des Spezialisten für Kunststoffe und Spritzgusslösungen in Aschheim. "Für die Bereiche Entwicklung, Einkauf, Produktion und Vertrieb eröffnet der Einstieg von Delfingen große Synergiepotenziale, da beide Unternehmen hohe technische Kompetenz einbringen", schreibt der Insolvenzverwalter Hubert Ampferl in einer Pressemitteilung dazu.