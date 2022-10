Was hat das Grundstücksgeschäft die Gemeinde gekostet? Sechs Jahre nach dem Scheitern des Vorhabens fordern die Freien Wähler, alle Fakten offenzulegen.

Von Irmengard Gnau, Aschheim

Der Schlachthof in Aschheim ist längst Geschichte. 2015 waren Investoren aus Nordrhein-Westfalen und England an die Kommune im Landkreis München herangetreten mit den Plänen zur Ansiedlung eines Großbetriebs auf einem Grundstück, das zum Teil der Gemeinde gehörte. 2016 erteilte eine große Mehrheit der Anwohner dem Vorhaben in einem Bürgerentscheid eine klare Absage. Doch auch heute, sechs Jahre danach, sind noch Fragen offen. Insbesondere die nach den Kosten, die der Gemeinde durch das geplatzte Geschäft entstanden sind. Es geht, wie jetzt klar wird, um eine Summe von mehr als 1,7 Millionen Euro.

"Die Öffentlichkeit hat ein Recht, das zu wissen", sagt Eugen Stubenvoll. Als Sprecher der Fraktion der Freien Wähler fordert der Jurist von der Gemeindeführung in einem Antrag, die Hintergründe des Grundstücksverkaufs offenzulegen, der damals mit den Schlachthofinvestoren vereinbart und schließlich rückabgewickelt wurde. Da die betreffende Firma Opus Munich GmbH und Co. KG 2021 aufgelöst wurde, ist dies rechtlich nun möglich, ohne persönliche Schutzansprüche zu verletzen.

Möglicherweise hat die Gemeinde 1,7 Millionen Euro verloren

Die Freien Wähler haben schon in der Vergangenheit ähnliche Anträge gestellt. Inzwischen aber konnte Stubenvoll Akten zu dem Kaufvertrag von 2016 wie auch dem Auflösungsvertrag vom Dezember 2017 einsehen. Darin sind Ausgleichszahlungen an Opus-Munich-Geschäftsführer Albert Oppenheim festgesetzt, "für bisher angefallene Planungskosten und sonstige Aufwendungen", zu denen sich die insgesamt vier Grundstücksverkäufer, darunter die Gemeinde Aschheim, verpflichten. Der Anteil der Gemeinde beläuft sich auf knapp 1,73 Millionen Euro.

"Mit diesem Auflösungsvertrag haben wir den Beweis, dass die Gemeinde - anders als in früheren Debatten von der Verwaltung dargestellt - sehr wohl einen Kostenaufwand oder Schaden hatte", sagt Stubenvoll. Die Verwaltung hatte am 30. Juni auf eine Anfrage der Freien Wähler noch geantwortet, dass "seitens der Gemeinde keine Zahlungen an die damaligen Unternehmen der Investoren getätigt wurden -weder direkt noch indirekt". Die Ausgleichszahlungen wurden offenbar mit dem Grundstücksverkauf verrechnet; wie den Akten zu entnehmen ist, sollte die Gemeinde dafür mehr als zwölf Millionen Euro erhalten.

Für Stubenvoll stellt sich vor allem die Frage, warum die Gemeinde trotz des absehbaren Widerstands der Bürger - der Fall eines Bürgerbegehrens war bereits im Kaufvertrag mit einer Rücktrittsklausel versehen - den Schlachthof vorangetrieben hat und warum der Vertrag am Ende aufgelöst wurde. Diese Fragen, erklärte Geschäftsleiter Christian Schürer dem Gemeinderat, könnten lediglich zwei Menschen beantworten: der damalige Aschheimer Bauamtsleiter sowie Bürgermeister Thomas Glashauser (CSU). Der Bauamtsleiter ist inzwischen im Ruhestand, Glashauser ist aus gesundheitlichen Gründen derzeit nicht im Amt.