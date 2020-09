Das erste reife Obst können Hobbygärtner von sofort an in Aschheim zu Saft verarbeiten. Der Obst- und Gartenbauverein bietet das - unter Einhaltung der vorgeschriebenen Corona-Hygienevorschrift - auch in diesem Jahr an. Dafür ist es notwendig, Schutzmasken mitzubringen, mindestens 1,50 Meter Abstand zu halten und sich beim Vereinsvorsitzenden Robert Paringer telefonisch anzumelden unter 089/903 30 50.