Dieser Strand ist ganz ohne lästige Wartezeiten am Flughafen oder lange Staus auf den Autobahnen zu erreichen. Man muss keinen Jetlag ertragen oder gar Angst vor Tropenkrankheiten haben. In Aschheim gibt es St. Tropez am Baggersee, Beachbar und Wasserskifahren inklusive. Der Roberto Beach bietet echten Sand am Stadtrand. Und das Tolle ist für Kurzentschlossene: Man muss nicht befürchten, dass schon alle Plätze ausgebucht sind, wenn man sich für einen Ausflug in den nordöstlichen Landkreis München entscheidet. Denn anders als vielleicht auf Mallorca, Ibiza oder Rimini können die Strandliegen nicht reserviert werden. "First come - first serve", teilen die Betreiber auf ihrer Webseite mit und werben damit, dass an diesem Strand Liegen kostenfrei zur Verfügung stehen sowie ein paar Sonnenschirme und eine große Pergola, die Schatten spendet. Allerdings kostet der Eintritt auch zehn Euro für Erwachsene (mit Getränk) und 6,50 Euro für Kinder. Wer Wakeboard fahren möchte, muss sich noch bis Freitag gedulden. Bis Donnerstag ist die Anlage wegen Wartungsarbeiten geschlossen. Dann aber wird man vom Strand aus wieder die coolen Wakeboarder beobachten können.