Mit einem ganz üblen Trick haben Betrüger eine 91-jährige Rentnerin aus Aschheim hereingelegt. Eine Frau hatte sich am Dienstag am Telefon als deren Enkelin ausgegeben und dringend um Geld gebeten. Sie behauptete, verhaftet worden zu sein und für ihre Freilassung eine Kaution zu benötigen. Die Rentnerin hob daraufhin am Nachmittag einen fünfstelligen Betrag bei ihrer Hausbank ab, am Abend übergab sie das in einem Kuvert verpackte Bargeld vor ihrem Haus einem angeblichen Richter. Als die 91-Jährige am nächsten Tag mit ihrer tatsächlichen Enkelin sprach, wurde ihr klar, dass sie Opfer von Betrügern geworden war. Die Münchner Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.