14. Juni 2019, 22:11 Uhr Aschheim Radtour mit Altbürgermeister

Die VHS veranstaltet eine Radtour mit Altbürgermeister Helmut Englmann. Die Route führt unter anderem über die Wasserskianlage, den Standort für das kommende Gymnasium Aschheim, das Erholungsgebiet Heimstettener See, das Feuerwehrgerätehaus Dornach - Fundstelle des Mammutzahnes -, den Römerbrunnen und das Feuerwehrgerätehaus Aschheim. Treffpunkt ist am Sonntag, 30. Juni, um 15 Uhr am Kulturellen Gebäude, Hörstation Schäfflerbrunnen. Weitere Informationen und Anmeldung unter Tel.: 089 9901770 oder www.vhsolm.de.