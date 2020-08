Eine Fahrradfahrerin ist bei einem Zusammenstoß mit einem anderen Radler leicht verletzt worden. Beide waren am Freitag gegen 19 Uhr auf der Seestraße in Aschheim unterwegs in Richtung Feldkirchen. Die 55-jährige Münchnerin und der 60-jährige Münchner stießen auf Höhe des Parkplatzes des Heimstettener Sees aus noch unbekannter Ursache zusammen, wobei die Frau zu Boden stürzte. Sie kam zur weiteren Behandlung in ein Münchner Krankenhaus.