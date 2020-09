Der Zustand der Radwege auf Aschheimer Flur ist an vielen Stellen verbesserungswürdig. Zu diesem Ergebnis sind die Teilnehmer der von den Aschheimer Grünen und Sozialdemokraten gemeinsam veranstalteten Radltour unter dem Motto: "Fahrradfreundliches Aschheim und Dornach" gekommen. Mehr als 30 Teilnehmer hatten dabei an verschiedenen Stationen die derzeitige Situation für den Radverkehr untersucht. Von den Organisatoren und Teilnehmern der Radltour habe es viele Vorschläge gegeben, die kurzfristig und kostengünstig zu realisieren seien, heißt es in einer Pressemitteilung der Veranstalter. Um die Fahrt auf der Fahrbahn sicherer zu machen, seien unter anderem Tempo 30 innerorts, eine bessere Kennzeichnung der Wegweisung für Radfahrer und die Ausweisung von vier Fahrradstraßen vorgeschlagen worden. Die beiden Fraktionen wollen aus diesen Ergebnissen Anträge an den Gemeinderat formulieren.