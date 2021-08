Altlacke, CDs, Säuren, lösemittelhaltige Abfälle, Pflanzenschutzmittel, Spraydosen oder Batterien fallen unter die Rubrik Problemmüll, aber auch Sonderfälle wie Wühlmausköder oder Grillreiniger. Diese Form von Abfall gilt es korrekt und umweltgerecht zu entsorgen. In der Gemeinde Aschheim findet an diesem Dienstag, 17. August, wieder die monatliche Problemmüll-Sonderabfuhr statt. Der Problemmüll kann in Dornach von 13.45 bis 14.30 Uhr, am Parkplatz, Bürgerhaus, abgegeben werden sowie in Aschheim von 15 bis 15.30 Uhr am Wertstoffhof, Kopernikusstraße 10. Wer das nicht schafft: Beim Zweckverband München-Südost in Ottobrunn, Haidgraben 1, (Telefon: 089/ 608 09 10) ist eine Dauersammelstelle eingerichtet.