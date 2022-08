Fahrzeuge der sogenannten Autoposer-Szene hatten Streifen der Münchner Verkehrspolizei im Visier, als sie am Samstagnachmittag eine Kontrollstelle an der Münchner Straße in Aschheim einrichteten. Hier endete denn auch die Fahrt für sechs Autohalter, an deren Fahrzeugen enorm lautstarke, nicht genehmigungsfähige Abgasanlagen in Verbindung mit weiteren unzulässigen technischen Veränderungen festgestellt worden sei, wie die Münchner Polizei meldet. Die beanstandeten Fahrzeuge wurden zur Begutachtung sichergestellt, außerdem müssen die Fahrer im Alter zwischen 19 und 46 Jahren mit einem Bußgeldverfahren sowie Gutachter- und Abschleppkosten rechnen. Auch ein Rückbau und die erneute Zulassung der Fahrzeuge würde ihnen nicht erspart bleiben, schreibt die Polizei.