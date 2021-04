Ein Autofahrer, den die Polizei am späten Samstagabend in Aschheim bei einer Verkehrskontrolle an der Lavendelstraße stoppte, hatte mutmaßlich keinen ganz klaren Kopf mehr. Die Beamten, die "im Rahmen der Gesprächsführung" zu dem Verdacht kamen, der 20-jährigen Münchner könnte Drogen genommen haben, nahmen einen Urintest vor, der ein positives Ergebnis auf den Konsum von THC zeitigte. Anschließend wurde eine Blutentnahme angeordnet. Dem Münchner droht ein Bußgeld von 500 Euro, zwei Punkte in Flensburg und ein Monat Fahrverbot.