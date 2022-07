In der Nacht auf Sonntag haben Polizeibeamte bei einer Schwerpunktkontrolle auf der Münchner Straße in Aschheim an mehreren Fahrzeugen technische Veränderungen festgestellt, die das Geräuschverhalten verändern. Die fünf betroffenen Fahrzeughalter mussten ihre Autos an Ort und Stelle abgeben, die Polizei stellte diese sicher und ließ sie abschleppen - sie werden nun in der Verwahrstelle des Münchner Polizeipräsidiums von Experten untersucht. Erwischt wurden bei der Kontrolle, die durch zivile und uniformierte Polizisten sowie die Verkehrspolizei erfolgte, fünf Fahrer im Alter von 26 bis 53 Jahren aus dem Landkreis München, der Landeshauptstadt sowie Nürnberg, Freising und dem Landkreis Ebersberg; sie müssen neben dem Bußgeldverfahren und den Abschleppkosten auch die Kosten der Begutachtung ihrer Autos durch Sachverständige übernehmen. Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen in den Fällen übernommen, bei denen die Fahrzeuge manipuliert worden sind.