12. Juni 2019 Parkplatz wird grün

Der Parkplatz an der Otto-Hahn-Straße im Aschheimer Gewerbegebiet wird neu gestaltet. Größtenteils entsteht dort eine Erholungsfläche - möglicherweise mit Holzliegen, Tischen und Bänken. Die Gemeinde erhofft sich davon eine Aufwertung des Gewerbegebiets und gibt etwa 144 000 Euro dafür aus. Das beschloss der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung. Trotzdem soll es dort auch weiterhin Parkplätze geben: Geplant sind acht, zwei davon mit Ladesäulen für E-Autos. Außerdem prüft die Verwaltung dort einen Fahrradständer mit einer Ladestation für Elektrofahrräder bereitzustellen. Zukünftig könnte dort auch eine zusätzliche MVG-Mietradstation errichtet werden, heißt es von der Gemeindeverwaltung. Voraussetzung sei aber, dass die Bürger Mieträder an den vorhandenen Stationen gut annehmen.

Die restliche Fläche an der Kreuzung Otto-Hahn-Straße/Erdinger Landstraße soll eine Grünfläche werden. 18 Bäume werden dafür neugepflanzt. Außerdem will die Gemeinde Möglichkeiten für die Bürger schaffen, sich in der Grünanlage niederzulassen. Denkbar seien Holzliegen, Tisch-Bank-Kombinationen oder Rundbänke um die Bäume, schreibt die Verwaltung in ihrer Beschlussvorlage. Details will das Rathaus mit dem Verein zur Förderung des Gewerbegebiets Aschheim absprechen. Mit dem Parkplatzrückbau will die Gemeinde voraussichtlich im September oder Oktober beginnen.