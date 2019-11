Im juristischen Streit um die Ausladung durch das NH-Hotel in Aschheim hat das Europäische Institut für Klima und Energie (Eike) eine Niederlage erlitten. In einem Eilverfahren entschied das Landgericht München am Dienstag, dass die Kündigung vonseiten der Hotelkette rechtens gewesen sei. Daraufhin habe der Verein Eike Beschwerde zum Oberlandesgericht eingelegt, teilte ein Sprecher des Landgerichts der SZ mit. Diese nächsthöhere Instanz werde nun die Entscheidung prüfen.

Der Verein Eike, dessen Mitglieder den menschengemachten Klimawandel bestreiten und der eng mit der AfD verwoben ist, will an diesem Freitag und Samstag eine sogenannte Internationale Klima- und Energiekonferenz in Aschheim abhalten. Zu dieser haben sich laut eigenen Angaben 200 Wissenschaftler und Experten angekündigt.

Zunächst hatte das NH München Ost Conference Center im Einsteinring nichts gegen die Veranstaltung einzuwenden. Doch infolge öffentlicher Kritik und einer Protestaktion durch linke Aktivisten in der Hotellobby stornierte der Konzern die Buchung. Als Begründung führte die NH-Kette an, dass man wegen der "polarisierenden Wirkung" von Eike "die Sicherheit und das Wohlbefinden" von Gästen und Mitarbeitern bei der Konferenz nicht garantieren könne.

Der Verein kritisierte "diesen besonders schweren Fall von Nötigung und Erpressung" und beantragte beim Landgericht eine einstweilige Verfügung - mit dem Ziel, die Konferenz doch noch in Aschheim auszurichten. Zugleich sucht Eike offenbar nach einem alternativen Veranstaltungsort. Jedoch seien Hotelangebote, die der Verein angefordert habe, infolge der Geschehnisse zurückgezogen worden, teilt die Organisation mit.