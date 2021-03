Die ersten Kulturinstitutionen im Landkreis wagen es, nach dem monatelangen Lockdown wieder ihre Pforten zu öffnen. Auch das Aschheim-Museum kann von kommendem Montag, 15. März, an wieder besichtigt werden, allerdings nur mit Termin. Die Öffnungszeiten der ortshistorischen Sammlung sind noch etwas verkürzt auf Montag, Dienstag, Mittwoch und Freitag von 16 bis 18 Uhr, Donnerstag von 10 bis 12 Uhr sowie den ersten Sonntag des Monats von 10 bis 12 und den dritten Sonntag des Monats zwischen 14 und 17 Uhr. Vor dem Besuch ist eine Anmeldung per E-Mail an aschheimuseum@aschheim.de unter Angabe der Adresse und einer Telefonnummer nötig. Führungen im Museum sind derzeit noch nicht möglich.