12. November 2018, 21:53 Uhr Aschheim Mit 1,5 Promille in die Leitplanke

Ein Betrunkener hat am Montag in den frühen Morgenstunden seinen Wagen bei Aschheim in eine Leitplanke gesteuert. Der 48-Jährige aus Bad Tölz war laut Polizei gegen 3.30 Uhr auf der Staatsstraße 2028 von München Richtung Kirchheim unterwegs. An der letzten Abfahrt vor der Anschlussstelle zum Autobahnring A 99 wollte er nach rechts abbiegen, kam jedoch vermutlich aufgrund zu hoher Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab. Am Auto und an den Leitplanken entstand ein Schaden in Höhe von knapp 6000 Euro. Der Wagen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Tölzer wurde nicht verletzt. Allerdings bemerkten die Polizisten, die den Unfall aufnahmen, dass er deutliche Ausfallerscheinungen zeigte. Nachdem ein Atemalkoholtest einen Wert von knapp über 1,5 Promille ergeben hatte, musste der Mann zur Blutentnahme, sein Führerschein wurde sichergestellt.