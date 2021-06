Die schon einmal von März auf 12. Juni verschobene Bezirksversammlung des Verbands für landwirtschaftliche Fachbildung Oberbayern muss wegen der derzeit immer noch ungeklärten Öffnung der Gastronomie noch einmal verschoben werden. Sie findet nun am Samstag, 18. September, von 12 bis 16 Uhr in der Sportgaststätte Tassilo in Aschheim statt. Dabei gibt es auch eine Podiumsdiskussion zum Thema "Mein Weg in der Landwirtschaft - warum ich mit Freude dabei bin".