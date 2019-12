Rechtsanwalt Guido Morber hatte ganz schön was zu schleppen, als er im Aschheimer Gemeinderat von dem Fortschritt seiner Arbeit berichten sollte. Für die Gemeinde überprüft Morber gerade, ob diese die Erschließungsbeiträge für ihre Straßen korrekt abgerechnet hat. Keine leichte Aufgabe offensichtlich. Denn er zog eine 3,50 Meter lange Papierrolle aus seinem Aktenkoffer, wie es Aschheims Geschäftsleiter Christian Schürer erzählt. Wer auf diesem Papier konkrete Ergebnisse erhoffte, wurde jedoch enttäuscht: Ob die Gemeinde Fehler beim Versenden ihrer Bescheide gemacht hat, steht wohl erst im nächsten Sommer fest. Dann wird das Aschheimer Rathaus in einer kleinen Bürgerversammlung die betroffenen Grundstückseigentümer informieren. Das beschloss der Aschheimer Gemeinderat in seiner letzten Sitzung vor Weihnachten.

Wofür der Rechtsanwalt dann so viel Papier brauchte? "Das Thema Erschließungsbeiträge ist im Kommunalrecht eines der komplexesten", sagt Schürer. Auf jeden Fall ist es in Aschheim ein besonders umstrittenes: Es geht um Straßen, die mindestens 25 Jahre alt sind und die damals nicht nach heutigen Standards errichtet wurden. Eine spätere Herstellung gilt als Ersterschließung. In der Vergangenheit mussten Anwohner von den Kosten bis zu 90 Prozent bezahlen. Das rief in vielen Orten in Bayern Ärger hervor, deshalb änderte die Staatsregierung heuer das Gesetz. Seit Mai haben Kommunen die Möglichkeit, die Kosten komplett zu übernehmen - wenn sie reich genug sind und nur für Straßen, die seit 2018 erschlossen wurden.

In Aschheim entschied sich der Gemeinderat dafür, hatte aber gleichzeitig Bedenken, ob das nicht ungerecht allen anderen gegenüber sein könnte, die die Beiträge vorher bezahlt hatten. Um auf der sicheren Seite zu sein, entschloss sich Aschheim dazu, von einem Rechtsanwalt prüfen zu lassen, ob die Abrechnungen in der Vergangenheit korrekt erfolgt sind. Seit September ist eine Münchner Kanzlei beauftragt. Diese erstellte bis jetzt einen Kriterienkatalog, in denen an die 150 verschiedenen Faktoren aufgelistet sind, die bei der Frage, ob die Abrechnung korrekt war, zu berücksichtigen sind. Die Sache ist laut Geschäftsleiter Schürer auch deshalb so kompliziert, weil es kaum Gesetze gebe, an denen sich Anwälte orientieren könnten. Dafür seien jede Menge Akten vorhanden, die die Kanzlei überprüfen müsse. Alleine für einen Straßenzug gebe es vier Umzugskartons voll. Insgesamt muss sich der Rechtsanwalt 18 Straßen ansehen.

Im Aschheimer Rathaus sind zwei Mitarbeiter für das Versenden und die Berechnung der Bescheide zuständig. Dass ihre Arbeit nun ein Rechtsanwalt kontrolliert, sei nicht üblich, sagt Schürer. "Es gab keinen Anhaltspunkt, dass sie etwas falsch gemacht haben." Dass die Gemeinde dennoch einen Anwalt beauftragte, sei ein Zugeständnis an die Bürger - allerdings kein günstiges. Schürer kann zwar nicht abschätzen, wie viel das Ganze am Ende kostet, doch Sätze von 250 Euro pro Stunde seien für Rechtsanwälte üblich. Spätestens bis zur Sommerpause sollen die Ergebnisse vorliegen. Damit die Betroffenen Fragen stellen können, will die Gemeinde für sie dann eine Teilbürgerversammlung abhalten.