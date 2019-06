5. Juni 2019, 22:16 Uhr Aschheim Massenkarambolage auf der Autobahn

Bei einem Auffahrunfall auf dem Autobahn-Ostring ist am Dienstagabend eine 34-jährige Frau leicht verletzt worden und hoher Sachschaden entstanden. Die Frau hatte bei Aschheim zu spät gemerkt, dass die Kolonne vor ihr bremste. In der Folge dieses Unfalls und eines weiteren im Bereich der Verkehrspolizei Freising kam es auf der A99 im Berufsverkehr zu erheblichen Staus. Die 34-Jährige war gegen 16.35 Uhr in Fahrtrichtung Salzburg als letzte von insgesamt sieben Fahrzeugen gefahren. Als der Fahrer des ersten Wagens verkehrsbedingt abbremste und zum Stehen kam, reagierten die Fahrer der fünf folgenden Pkw. Die Fahrerin des letzten Wagens merkte es zu spät und fuhr auf, wodurch die Fahrzeuge aufeinander geschoben wurden. Wie die Polizei mitteilt, entstand Sachschaden in Höhe von circa 22 500 Euro. Die Unfallverursacherin wurde vorsorglich mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.