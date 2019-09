Am Mittwoch, 18. September, beginnt der Kartenvorverkauf für das neue Stück des Bauerntheaters Aschheim. Auf dem Programm steht der Schwank "Bodschamperlspuk" von Ralph Wallner. Karten sind für zehn Euro unter der Telefonnummer 0176/85 04 51 56 oder per E-Mail an kartenverkauf@aschheimer-bauerntheater.de erhältlich. Die Vorstellung finden im Oktober und November in der Sportgaststätte Tassilo statt; in den drei Akten geht es um den Dusterhof, in dem es angeblich spukt. Mina und ihre Freundin wollen sich den Zauber zunutze machen und sich ihre Wünsche erfüllen, als magisches Gefäß nutzen sie einen Bodschamperl, einen Nachttopf. Dann tauchen auch noch Landstreicher und Taschendiebe auf. Die Aufführungstermine sind unter https://www.aschheimer-bauerntheater.de/spielplan/ abrufbar.