Ein Lkw-Fahrer ist am Donnerstag gegen 8.30 Uhr auf der A 99 bei Aschheim bei einem Auffahrunfall in seinem Führerhaus eingeklemmt und schwer verletzt worden. Der 44-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Bei dem Einsatz hatten die Feuerwehren Probleme, zur Unfallstelle in Fahrtrichtung Salzburg zu gelangen, weil laut Polizei keine Rettungsgasse gebildet oder diese schnell wieder geschlossen wurde. Die Hauptfahrbahn war zwischen 9 und 10 Uhr gesperrt. Dann wurde ein Streifen freigegeben. Der 44-Jährige war mit seinem Zwölftonner auf der rechten Spur aus bislang ungeklärter Ursache auf einen anderen Lkw an einem Stauende aufgefahren. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 70 000 Euro. Durch den Unfall sowie auslaufendes Öl und Diesel wurde die Fahrbahn beschädigt. Die Aufräumarbeiten dauerten bis circa 12.30 Uhr.