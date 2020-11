Der Lions Club Aschheim verzichtet in diesem Jahr auf den Christbaumverkauf am Dorfplatz. "Wir sind traurig darüber, dass wir von dieser geliebten Tradition in diesem Jahr Abstand nehmen müssen", sagt Präsident Mahmoud Hawari, "aber die Gesundheit unserer Kunden muss an erster Stelle stehen". Der Lions Club verkauft seit mehr als 20 Jahren Nordmanntannen, Glühwein, Plätzchen und Gulaschsuppe für einen guten Zweck und würde auch in diesem Jahr gerne durch Spenden helfen. Auch wenn der Verkauf stattfinden würde, wäre laut Pressemitteilung aber wegen der Einschränkungen fraglich, ob der für die Unterstützung von Hilfsprojekten nötige Erlös erreicht werden kann.