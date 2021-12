Der Lions Club Aschheim hat sich nach eigener Darstellung schweren Herzens dazu durchgerungen, heuer erneut auf die beliebte Tradition des Weihnachtsbaumverkaufs am Marktplatz in Aschheim zu verzichten. "Wir hatten alles geplant und vorbereitet, standen in den Startlöchern, aber bei derart hohen Inzidenzen haben wir uns für die Gesundheit unserer Kunden und unserer Clubmitglieder entschieden", sagt Susanne Stadl, die Präsidentin des Lions Clubs Herzog Tassilo III. Aschheim. Seit mehr als 20 Jahren wurden die Erlöse aus dem Verkauf für gute Zwecke zur Verfügung gestellt. Da es nun keine Erlöse gibt, bitten die Lions um direkte Spenden. Davon profitieren sollen wieder die seit 25 Jahren bestehende MS-Gruppe Aschheim sowie die "Initiative krebskranke Kinder München". Seit 2002 hat der Club bereits mehr als 50 000 Euro an diese Einrichtung gespendet.