18. November 2018, 22:26 Uhr Aschheim Lesen fürs Leben

Gute Bücher laden ein, über das Leben nachzudenken und neue Wege zu finden. An zwölf vorwiegend belletristischen Neuerscheinungen geht Felix Leibrock, Polizeiseelsorger, Leiter des Evangelischen Bildungswerks München und Autor, humorvoll und nachdenklich der Frage nach, warum Bücher das Leben neu schenken. Er gibt Tipps für an- und aufregende Lektüre und für sinnvolle Weihnachtsgeschenke. Der Streifzug durch die Bücher des Jahres findet statt am Donnerstag, 22. November, von 19 bis 20.30 Uhr in der Segenskirche, Eichenstraße in Aschheim. Bereits um 18.30 Uhr gibt es eine kleine Erfrischung. Der Eintritt ist frei, alle Teilnehmer erhalten eine Empfehlungsliste.