9. September 2018, 22:03 Uhr Aschheim Leichtverletzte bei Unfall

Einen Domino-Effekt hat eine junge Autofahrerin bei einem Auffahrunfall ausgelöst. Die 18-Jährige war am Samstag gegen 10.30 Uhr zusammen mit einem 19 Jahre alten Beifahrer auf der Ismaninger Straße in Richtung Norden unterwegs. Vor ihr fuhren ein 56 Jahre alter Autofahrer und ein 58-Jähriger jeweils mit ihren Pkw. Die beiden bremsten und hielten an, weil ihnen ein Bus entgegenkam. Die 18-Jährige übersah die stehenden Fahrzeuge und fuhr, ohne zu bremsen, auf. Dabei schob sie das mittlere Fahrzeug auf das vordere. Sowohl ihr Beifahrer, als auch die beiden anderen Autofahrer wurden leicht verletzt. Zwei der Männer wurden vom Rettungsdienst zur ambulanten Abklärung in ein Münchner Krankenhaus gebracht. Die Polizei schätzt den Schaden an den drei Autos auf circa 14 500 Euro. Die Freiwillige Feuerwehr Aschheim reinigte die Fahrbahn von auslaufenden Betriebsstoffen.