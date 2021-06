Seit mehr als fünf Jahren sind Lehrlinge aus Betrieben der Industrie- und Handelskammer (IHK) im Landkreis München als "Ausbildungs-Scouts" an Schulen aktiv. Dort informieren sie über ihre Erfahrungen in der Berufsausbildung, über ihren künftigen Beruf, ihren Ausbildungsalltag und welche Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten sich ihnen nach dem Ausbildungsabschluss bieten. Für ihr Engagement hat die IHK für München und Oberbayern jetzt 13 Scouts bei einem virtuellen Netzwerktreffen geehrt.

Auszeichnungen hat es dabei für Vertreter aus dem Landkreis gegeben: Florian Baur (Fachinformatiker bei der IS4IT GmbH, Oberhaching), Lisa Dlaboha (Kauffrau im Groß- und Außenhandel bei der Richter und Frenzel München GmbH in Aschheim), Florian Eber (Elektroniker für Informations- und Systemtechnik bei der Ricoh Deutschland GmbH, Aschheim), Daniel Holler (Tierpfleger am Helmholtz-Zentrum Oberschleißheim), Fatih Kaya (Kauffrau für Spedition und Logistikdienstleistung bei der Balth Papp Internationale Lebensmittellogistik KG Ottobrunn), Valentin Maresch (Kaufmann im Groß- und Außenhandel bei der Sahlberg GmbH in Feldkirchen), Ines Marinovic und Firuze Palavuz (Bankkaufleute bei der VR Bank München Land in Deisenhofen), Veronika Reiml (Kauffrau für Versicherungen und Finanzen, Allianz Deutschland AG, Unterföhring), Jan Rosar (Fachinformatiker bei der Hermes Arzneimittel GmbH in Pullach) sowie Tobias Weigand (Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik, Minimax GmbH und Co. KG, Aschheim).

Hubert Schöffmann, Leiter der Abteilung Berufliche Ausbildung, dankte den jungen Leuten für ihr Engagement als Botschafter der dualen Berufsausbildung: Gerade das vergangene Jahr habe die Berufsorientierung wegen der Pandemie vor "riesige Herausforderungen" gestellt. Umso großartiger sei es, wie motivierend und begeisternd die Scouts den Schülern auch via Internet über ihren Alltag in den Betrieben und Berufsschulen berichtet hätten.