29. Januar 2019, 22:00 Uhr Aschheim Labile Männerfreundschaft

Marc ist entsetzt: Sein Freund Serge hat sich ein Bild gekauft. Ein Ölgemälde von etwa ein Meter sechzig auf ein Meter zwanzig, ganz in Weiß. Aber es ist nicht irgendeine weiße Fläche, sondern ein echter Antrios. Für 200 000 Francs - geradezu ein Schnäppchen! Serge liebt das Bild. Marc aber zweifelt am Verstand seines Freundes und sucht sich Yvan als Verbündeten. Bald geht es in der geistreichen Gesellschaftskomödie der französischen Autorin Yasmina Reza ("Der Gott des Gemetzels") nicht mehr um die grundsätzliche Frage, was Kunst ist, sondern um das Bild, das sich jeder der Freunde von den anderen gemacht hat und das nun plötzlich in Frage gestellt ist. "Kunst" entlarvt das labile Gleichgewicht einer Männerfreundschaft. Das Stück ist am Freitag, 8. Februar, im kulturellen Gebäude in Aschheim zu sehen, unter anderem mit dem bekannten Fernsehschauspieler Heinrich Schafmeister. Die Vorstellung beginnt um 20 Uhr. Karten zum Preis von 26 und 22 Euro sind erhältlich in der Gemeindebücherei, Münchner Straße 8, sowie im Kulturamt des Rathauses, Zimmer E02 oder Telefon 089/90 99 78 28.