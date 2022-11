In Aschheim wird es in der näheren Zukunft keinen eigenen Klimaschutzmanager geben. Das hat die Mehrheit des Gemeinderats entschieden und damit einen Antrag der Grünen-Fraktion abgelehnt. Die Grünen hatten gefordert, eine solche Stelle in der Verwaltung neu zu schaffen, damit sich die Gemeinde mit zusätzlicher Fachexpertise den Herausforderungen von Klimawandel und Energieumstieg stellen könne. Den Bedarf sahen die größten Fraktionen im Gemeinderat, die CSU sowie die Freien Wähler, jedoch nicht.

Auch die Verwaltungsspitze argumentierte, man sehe derzeit keinen zusätzlichen Personalbedarf im Umweltamt. Dabei verwies Bauamtsleiter Friedrich Frankenfeld auf erfolgreiche Bemühungen der Kommune wie Carsharing-Angebote, die Einführung von MVG-Mieträdern, die Förderung privater Energiesparmaßnahmen oder die Straßenbeleuchtung, welche die Kommune jüngst zu einem großen Teil auf LED umgestellt hat.

Im Rahmen der Klima-Initiative 29++ des Landkreises München hat Aschheim mit der Energieagentur Ebersberg-München einen Katalog erarbeitet, wie die Klimaschutzziele erreicht werden können. Dabei geht es unter anderem um Energiegewinnung am Ort, etwa durch Windräder oder Photovoltaik. Auch die kommunale Geothermie AFK, die Aschheim im Verbund mit den Nachbarn Kirchheim und Feldkirchen betreibt, soll womöglich ausgebaut werden. All diese Schritte werteten CSU und Freie Wähler als Zeichen für den guten Weg, auf dem die Gemeinde sei. Grüne und SPD hingegen sehen gerade die Herausforderung, diese guten Ansätze nun auch umzusetzen, und forderten deshalb fachliche Verstärkung - vergeblich. 15 der 29 Kommunen im Landkreis haben bereits eine Klimaschutzmanagement oder vergleichbare Posten.