Wer sich selbst aus finanziellen Gründen nicht mit genügend FFP2-Masken ausstatten kann, wie sie seit dieser Woche beim Einkaufen verpflichtend zu tragen sind, dem soll die Gemeinde Aschheim beispringen. Das fordert die Aschheimer SPD. Die zweieinhalb Millionen kostenlosen FFP2-Masken, welche die bayerische Staatsregierung nun über die Kommunen an Bedürftige verteilen lässt, betrachten die Kommunalpolitiker als "Tropfen auf den heißen Stein", da nur fünf Masken pro Person verteilt werden. Daher, so fordern die Genossen in einem Antrag an den Gemeinderat, müsse nun die Kommune selbst aktiv werden und die Gesichtsmasken gebündelt bestellen und kostenfrei an Aschheimerinnen und Aschheimer, die wenig Geld zur Verfügung haben, verteilen. Der SPD-Ortsverein Kirchheim-Heimstetten spendet unterdessen insgesamt 300 FFP2-Masken. Ein Großteil gehe an die Tafel Kirchheim, teilte der Ortsverein mit. Die restlichen Masken würden über das Netzwerk des Ortsvereins zum Selbstkostenpreis abgegeben.