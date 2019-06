2. Juni 2019, 21:48 Uhr Aschheim/Kirchheim Singen für guten Zweck

Der Kammerchor Cantus ad libitum und die Bigband des Kirchheimer Gymnasiums geben wieder ein Benefizkonzert. An diesem Dienstag, 4. Juni, präsentieren die beiden Ensembles ihr musikalisches Programm im Kulturellen Gebäude im Nachbarort Aschheim. Der Erlös der Veranstaltung geht an die Organisation "Lichtblick Hasenbergl", die Jugendliche während ihrer Ausbildung begleitet. Einlass ist um 19 Uhr, das Konzert beginnt um 19.30 Uhr. Der Chor und die Bigband unter der Leitung von Thomas Thürer wiederholen ihr Konzert am Donnerstag, 6. Juni, in der Aula des Kirchheimer Gymnasium. Auch hier beginnt die Benefizveranstaltung um 19.30 Uhr.