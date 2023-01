BN-Vorsitzender Norbert Steinmeier will der Bevölkerung die Biotope in Aschheim, Feldkirchen und Kirchheim näherbringen.

Von Anna-Maria Salmen, Feldkirchen

Circa 150 Biotope gibt es in Feldkirchen, Kirchheim und Aschheim. Die meisten Bewohnerinnen und Bewohner wissen darüber erschreckend wenig, wie Norbert Steinmeier festgestellt hat. Im neuen Jahr möchte der Vorsitzende der Ortsgruppe des Bundes Naturschutz (BN) für die drei Kommunen gemeinsam mit seinem Team die Bevölkerung daher auf besonders schützenswerte Biotope aufmerksam machen. Den Auftakt bildet am Dienstag der Besuch einer Kiesweiherfläche östlich des Birkenhofs auf Aschheimer Flur - nach Worten Steinmeiers ein "ökologisches Juwel".

Mancher Naturschützer sei zwar der Meinung, man müsse derartige Gebiete einfach in Ruhe lassen und dürfe nicht zu viele Menschen hineinlassen. Doch Steinmeier ist überzeugt: "Man muss den Leuten wertvolle Biotope näherbringen, sonst haben sie keinen Bezug dazu." Wenn man sich selbst ein Bild davon machen könne, welche Bedeutung ein Biotop für die Artenvielfalt habe, könne auch die Bewahrung in den Fokus gerückt werden.

Für Steinmeier fängt diese Sensibilisierung bereits früh an: Die Umweltbildung für Kinder sei ihm schon immer ein großes Anliegen gewesen, sagt der 61-Jährige. Den Kleinen das Interesse an der Natur und am Artenschutz zu vermitteln, sei auch die Hauptmotivation für sein Engagement in der Ortsgruppe des Bundes Naturschutz, der er kurz nach der Gründung im Herbst 2006 beitrat.

Anfangs organisierte Steinmeier viele Exkursionen für Grundschüler zu den örtlichen Biotopen, wie er erzählt, die alte Bahntrasse in Feldkirchen etwa war ein beliebtes Ziel. Später etablierten die Naturschützer Ferienprogramme in Zusammenarbeit mit dem TSV Feldkirchen und der Volkshochschule. Die Kurse, in denen die Kinder unter anderem lernen, wie man Pflanzen bestimmt und Insekten schützt, sind laut Steinmeier sehr beliebt.

Für sein Engagement wurde der studierte Bauingenieur mehrfach ausgezeichnet, im Jahr 2015 erhielt er den vom Bayerischen Umweltministerium verliehenen Grünen Engel für ehrenamtlichen Einsatz im Umweltbereich. Steinmeier weiß, dass er sich in schwierigen Zeiten für die Natur stark macht: "Unsere Bemühungen um die Bewahrung der Artenvielfalt stehen vor dem Hintergrund eines stetigen Rückgangs."

Eine positive Entwicklung stellt er aber durchaus fest. Vor zehn Jahren, erinnert er sich, seien Umweltschützer kaum ernst genommen worden. Das habe sich geändert. "Trotzdem passiert leider noch zu wenig", sagt Steinmeier. Frustriert ist man in der Ortsgruppe deswegen allerdings nicht, sagt Steinmeier. "Es ist wichtig, den Kopf oben zu behalten. Mit trüber Stimmung ist auch niemandem geholfen."