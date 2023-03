In der Nacht auf Freitag, 3. März, wird der Verkehr im Bereich zwischen Aschheim und Kirchheim auf der Ostumfahrung der A 99 umgelegt. Von Freitag an fließt der Verkehr dann auf insgesamt sechs Spuren komplett auf der Fahrbahn in Richtung Lindau/Nürnberg. Auf der Fahrbahn in Richtung Salzburg beginnt parallel die Verbreiterung der Autobahn, in diesem Abschnitt wird die A 99 auf acht Fahrspuren erweitert. Dieser Teilbereich soll bis Ende des Jahres abgeschlossen sein.

2024 folgt dann die Erweiterung der Gegenfahrbahn auf vier Spuren. Am Freitag wird zudem die neu erbaute Brücke an der Erdinger Straße über die A 99 zwischen Kirchheim und Aschheim für den Verkehr freigegeben. Die Busse des öffentlichen Personennahverkehrs werden die Erdinger Straße laut Autobahn GmbH wieder von Montag, 6. März, an passieren können. Im Zuge der Wiedereröffnung der Erdinger Straße wird zugleich die Autobahnunterführung der Weidachstraße für die notwendigen Ausbauarbeiten gesperrt. Der Ausbau der A 99 wird begleitet von zahlreichen Lärmschutzmaßnahmen.