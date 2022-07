Das große Chaos ist entgegen vieler Befürchtungen am ersten Ferienwochenende ausgeblieben. Der ADAC hatte vor dem Beginn der Sommerferien in Bayern und Baden-Württemberg davor gewarnt, dass es auf den Autobahnen im Landkreis München - vor allem auf der Ostumfahrung der A 99 - zu erheblichen Staus und Verkehrsbeeinträchtigungen kommen könnte. Zwar stockte auf dem östlichen Autobahnring bei Kirchheim und Aschheim tatsächlich immer wieder der Verkehr, der große Mega-Stau aber blieb trotz vieler Urlauber, die sich in den Süden aufmachten, aus. Die A 99, eine der meist befahrenen Trassen Mitteleuropas, steht ohnehin seit mehreren Jahren tagtäglich vor einer Belastungsprobe, wird sie doch aufgrund ihrer Bedeutung von sechs auf acht Spuren ausgebaut; derzeit wird der Abschnitt von der Anschlussstelle Aschheim/Ismaning bis Kirchheim erweitert. Die Bauarbeiten auf der Ostumfahrung werden noch Jahre andauern.