Die A 99 an der Anschlussstelle Kirchheim in Blickrichtung Süden.

Von Martin Mühlfenzl, Ascheim/Kirchheim

Der Ausbau der Ostumfahrung der A 99 schreitet weiter voran, ab kommenden März wird die Fahrbahn von der Anschlussstelle Kirchheim in Fahrtrichtung Salzburg von drei auf vier Spuren erweitert. Im darauffolgenden Jahr wird dann die Spur in Richtung Salzburg/Lindau ebenfalls auf vier Spuren ausgebaut, teilt die Autobahn GmbH des Bundes mit. Dann wird eines der größten Infrastrukturprojekte im Landkreis München - der achtspurige Ausbau der A 99 von der Anschlussstelle Haar bis zum Autobahnkreuz München-Nord - abgeschlossen sein.

Mit dem Ausbau der Ostumfahrung sind auch zahlreiche Sanierungen und Neubauten von Brücken über die Autobahn verbunden. An diesem Montag, 5. Dezember, wird die neu errichtete Brücke an der Anschlussstelle Kirchheim über die A 99 in Betrieb genommen und die Behelfsbrücke der Erdinger Straße außer Verkehr genommen. Von Donnerstag, 8. Dezember bis Montag, 12. Dezember, wird die Behelfsbrücke in den vier Nächten abgebaut und ausgehoben. Dabei kann es zu Spursperrungen und - umlegungen kommen, der Verkehr auf der A 99 wird aber auch in den Nächten weiter fließen. An der Ausfahrt Kirchheim kann es phasenweise zu Rampensperrungen kommen, der Verkehr wird dann lokal über den Kirchheimer Kreisel oder das Aschheimer Gewerbegebiet umgeleitet, alle Umleitungen werden ausgeschildert.