Die einen stehen am Anfang des Lebens, die anderen haben schon eine ganze Biografie hinter sich. Und doch spüren Kinder und Alte nicht selten eine ungeheure Nähe zueinander. Die kann aufgrund der Kontaktbeschränkungen im Moment allerdings nicht ausreichend gepflegt werden. Nähe kann aber auch auf andere Weise hergestellt werden. Die Nachbarschaftshilfe Ascheim/Dornach hat deshalb die Initiative "Kinder malen für Seniorinnen und Senioren" ins Leben gerufen. Damit ist der Nachwuchs aus dem Gemeindegebiet dazu aufgefordert, seiner Kreativität in Form von Bildern und Briefen freien Lauf zu lassen. Die Ergebnisse dieses schöpferischen Prozesses sind an die Nachbarschaftshilfe Aschheim/Dornach "Kinderpost", Watzmannstraße 20, in Aschheim zu senden oder können im Vorraum des Foyers des dortigen Betreuten Wohnens eingeworfen werden. Von dort werden die Bilder, Briefe und Karten der jungen Künstler an die Seniorinnen und Senioren verteilt.