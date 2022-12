Was kommt nach dem Kiesabbau? Mit dieser Frage haben sich Aschheimer Kommunalpolitiker schon mehrere Amtszeiten lang beschäftigt. Im Westen und Norden der Kommune im Landkreis München gibt es große Abbaugebiete. Die nördlichen Flächen, "westlich der Mühlen" gelegen, gehören der Schöndorfer GmbH und Co. Grundstücks KG, die das dortige Kieswerk betreibt. Wie sich das Gelände nach einem Ende des Kiesabbaus nutzen lässt, zeigen die Eigentümer bereits in dem östlich Richtung B 471 angrenzenden Areal: Dort betreiben sie die Golfanlage "Green Hill", einen Neun-Loch-Kurzplatz mit Driving Range und Pitch-and-Putt-Area. Die Gemeinde hat nun ihre Zustimmung dafür gegeben, die Golfanlage in Zukunft um weitere Flächen nach Norden zu erweitern.

Auf den derzeit und noch für einige Jahre als Kiesvorangfläche genutzten Gebiet will der Eigentümer einen großen Neun-Loch-Platz bauen mit Funktionsgebäuden, einem Golfshop sowie Wohngelegenheiten für sich und Familienmitglieder und Beschäftigte. Dieser Punkt war im Gemeinderat umstritten, handelt es sich doch um Wohnen im Außenbereich der Gemeinde. Als Kompromiss legte die Gemeinde nun fest, dass maximal drei Gebäude mit je einer Wohneinheit entstehen dürfen. Außerem fordert die Kommune, dass der Golfplatz nachweislich "umweltbewusst und ressourcenschonend" angelegt werden soll. In früheren Planungen war etwa ein Gebiet zur Gewinnung erneuerbarer Energie geplant, wohl für Photovoltaik.