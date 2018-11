5. November 2018, 22:12 Uhr Aschheim Kartons für Geschenke

Die Frauen-Union Aschheim-Dornach unterstützt auch 2018 wieder die Aktion "Geschenk mit Herz", die von "humedica" zusammen mit "Sternstunden" von Radio Bayern 3 und der "Abendschau" organisiert wird. Um Kindern aus besonders bedürftigen Familien an Weihnachten eine Freude zu machen, werden mit buntem Papier verschönerte Kartons gegen Spenden verkauft. Mit dem Erlös werden kleine Geschenke für Mädchen und Jungen gekauft, in die Geschenkkartons gepackt und an die Kinder verschickt. Für das Verzieren der Kartons werden noch Helfer gesucht. Treffpunkt ist am Mittwoch, 7. November, um 18.30 Uhr im Betreuten Wohnen (Untergeschoss, MS-Gruppe), Watzmannstraße 20. Mitgebracht werden sollten Schere, Klebestift, Tesa, Weihnachtspapier und Schuhkartons circa in Größe 40. Essen und Trinken wird angeboten. Weitere Informationen bei Gabriele Denzel unter 089/904 80 270 oder Gabriele.Denzel@RGD-Denzel.de.