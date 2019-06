23. Juni 2019, 22:22 Uhr Aschheim Jodeln auf der Alm

Ein Bayer, der was auf sich hält, sollte nicht nur trinkfest sein und in der Lederhose (respektive im Dirndl) eine gute Figur machen - um die stammeseigenen Charakteristika idealtypisch zu verkörpern, wäre es auch förderlich, die Kunst des Jodelns zu beherrschen. Die Volkshochschule im Osten des Landkreises lädt zu einem Jodeltag in Hausham auf der Huberspitzalm ein, denn: Jodeln sei pure Emotion. Alle, ob mit oder ohne Noten- und Gesangs-Vorkenntnisse können am Sonntag, 30. Juni, von 12.30 bis 17.30 Uhr gemeinsam mehrstimmige Jodler singen. Weitere Informationen und Anmeldung gibt es unter Telefon 089/99 01 770 oder www.vhsolm.de.