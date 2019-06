27. Juni 2019, 22:01 Uhr Aschheim IT-Experte soll Lehrer entlasten

Um die Computer des Kirchheimer Gymnasiums und der Aschheimer Realschule wird sich in Zukunft ein IT-Experte kümmern. Das beschloss der Zweckverband staatliche weiterführende Schulen im Osten des Landkreises am Mittwochnachmittag. Der ITler soll zum einen die bestehenden Systeme in den Schulen betreuen und zum anderen bei den verschiedenen Neubauvorhaben in Aschheim und Kirchheim im Blick haben, wie die Ausstattung mit Computern aussehen soll. Auch die Schulen vor Hackerangriffen zu schützen, gehört zu seinen Aufgaben. Gemeinsam mit dem Zweckverband soll der Techniker den Bedarf bestimmen, bei Ausschreibungen und Vergabeverfahren unterstützen und überlegen, wie man staatliche Förderprogramme möglichst sinnvoll ausnutzen kann. Ziel ist es laut Beschlussvorlage der Sitzung, Bestands- und Neubauschulen "für die digitale Zukunft zu rüsten". Momentan leisten diesen Job an den Schulen Lehrer, die dafür im Schnitt zwei Wochenstunden angerechnet bekommen. An der Aschheimer Realschule jedoch gibt es derzeit niemanden, der diese Aufgabe übernimmt. Eine Ausschreibung laufe, sagte Schulleiterin Gabriele Frohberg-Hintzen, doch noch habe es keine Rückmeldung gegeben. Auch Kirchheim steht - was die IT betrifft - bald vor einem Personalproblem. Laut Direktor Matthias Wermuth beginnt der zuständige Lehrer genau dann ein Sabbatjahr, wenn die Schule in ihr neues Gebäude zieht. Für die Stelle, die der Zweckverband schaffen möchte, fallen im Jahr 60 000 Euro Personalkosten an. Weil aber Wartungsverträge für die IT-Systeme wegfallen, können gleichzeitig 40 000 Euro eingespart werden. Die Kosten gelten laut Gesetz als "laufender Schulaufwand", deshalb muss sie der Landkreis übernehmen.