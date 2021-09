Aschheim:Frau stirbt auf B 471 bei Frontalzusammenstoß

Bei einem schweren Frontalzusammenstoß auf der Bundesstraße B 471 zwischen Aschheim und Ismaning ist am Dienstagnachmittag eine 52-jährige Frau aus dem Landkreis Freising ums Leben gekommen. Zwei weitere Frauen wurden schwer verletzt.

Die Freisingerin war nach Angaben der Polizei gegen 14.25 Uhr mit ihrem Auto etwa hundert Meter nördlich der Autobahn A 99 aus bislang unbekannten Gründen in den Gegenverkehr geraten und frontal mit einem entgegenkommenden BMW zusammengestoßen. In diesem saß neben der 69-jährigen Fahrerin eine 80-jährige Frau; beide stammen aus dem Landkreis München.

Die Unfallverursacherin wurde in ihrem Auto eingeklemmt und musste von Kräften der örtlichen Feuerwehr geborgen werden. Nach einer erfolglosen Reanimation starb sie noch am Unfallort. Die beiden Frauen in dem anderen Wagen erlitten schwere Verletzungen, darunter mehrere Frakturen und wurden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Dort wurden sie am Dienstagabend medizinisch versorgt.

Für die Bergung der Verletzten und der Fahrzeuge sowie die Unfallaufnahme war die Bundesstraße über mehrere Stunden gesperrt. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Die Staatsanwaltschaft ordnete an, zur Klärung der Unfallursache einen Gutachter hinzuziehen. Die Verkehrspolizei führt die weiteren Ermittlungen, insbesondere zur genauen Unfallursache.