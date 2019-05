21. Mai 2019, 21:50 Uhr Aschheim Isar im Freizeitstress

Unter dem Titel: "Freizeit und Kommerz an der Isar - Fluch oder Segen?" geht der Gewässer-Ökologe und Münchner ÖDP-Stadtrat Tobias Ruff der Frage nach, welchen Einfluss der Bevölkerungszuwachs auf den einzigartigen Naturraum hat. Die VHS lädt zu diesem Vortrag am Dienstag, 28. Mai, von 19 Uhr an in der Sternstraße 5, ein. Anmeldung ist erwünscht.