Die Tafel in Aschheim plant am Karsamstag eine Aktion, bei der jeder beim Wochenendeinkauf einfach helfen kann, damit Bedürftige zu Lebensmitteln kommen. Und zwar kann man von 9 bis 17 Uhr am Rewe-Markt in der Jedovnicestraße 10 etwas für die Tafel abgeben. Man sucht einen Artikel in der Filiale aus und bezahlt an der Kasse. Nach dem Bezahlen kann man am Tafel-Infostand die Artikel deponieren. Die Spenden werden laut Mitteilung bei den wöchentlichen Lebensmittelausgaben an Hilfsbedürftige verteilt.