23. Juli 2019, 22:03 Uhr Aschheim Hilfe bei Online-Umfrage

Die Aschheimer SPD bietet Gemeindebürgern ihre Hilfe bei der Teilnahme an einer Onlineumfrage zum neuen Flächennutzungsplan an. "Der Flächennutzungsplan ist eines der wichtigsten Instrumente für die künftige Gemeindeentwicklung und erstmals haben die Bürgerinnen und Bürger die Chance, sich aktiv an der Ausgestaltung mittels einer Onlineumfrage zu beteiligen", schreibt die SPD. Wer dabei Unterstützung benötige, beispielsweise weil er keinen Zugang zum Internet habe, erhält die am Mittwoch, 31. Juli, von 16 bis 18 Uhr im betreuten Wohnen an der Watzmannstraße 20 in Aschheim.