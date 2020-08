Weil in Aschheim viele Bauprojekte anstehen, wollte die CSU im Gemeinderat eine Liste der Prioritäten aufstellen. Sich zu Beginn einer Amtsperiode zu überlegen, was in welcher Reihenfolge gemacht werden solle, sei in der Vergangenheit Tradition gewesen, sagt Fraktionsvorsitzender Rolf Dettweiler. Doch dieses Mal wird es eine solche Aufstellung nicht geben. Weil gleich viele Gemeinderäte dafür wie dagegen stimmten, gilt der Antrag als abgelehnt. Die Freien Wähler waren mehrheitlich gegen eine Prioritätenliste. Dettweiler bedauert dies: "Für uns bedeutet das, dass die Freien Wähler eine Zusammenarbeit ablehnen." Eugen Stubenvoll, der Fraktionsvorsitzende der Freien Wähler, hat eine andere Erklärung: "Wir haben eine ganze Reihe an schon beschlossenen Vorhaben abzuarbeiten, so dass zur Zeit kein Bedarf ist, zu überlegen, welche weiteren Maßnahmen zu priorisieren sind." Zudem sei zunächst die Entwicklung der Finanzlage zu beobachten, um in die Zukunft planen zu können. Dettweiler kann diese Argumentation nicht nachvollziehen. Schließlich diene die Liste lediglich der Orientierung. "Auch in der Vergangenheit haben wir sie geändert, wenn es sein musste."