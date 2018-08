23. August 2018, 13:22 Uhr Aschheim Heimat der Trucker

Schwere Volvo-Lkw steuern künftig Aschheim an, wenn es in die Werkstatt geht.

Nach Daimler baut Volvo in Aschheim ein Wartungszentrum auf.

Von Irmengard Gnau, Aschheim/Ismaning

Der in Schweden gegründete Fahrzeugbauer Volvo kommt mit seiner Lastwagensparte ins Aschheimer Gewerbegebiet Südost. Auf dem Areal an der Eichendorffstraße gleich am Autobahnzubringer zur A 99 sollen ein Truck Center, also ein Wartungszentrum für Nutzfahrzeuge, sowie ein Verwaltungstrakt entstehen. Anfang des Jahres kündigte bereits Daimler an, ein Lastwagenreparaturzentrum in Aschheim zu errichten.

Die Unternehmenssparte Volvo Trucks zählt nach eigenen Angaben zu den größten Herstellern von mittleren und schweren Lastwagen weltweit. Bislang hatte Volvo Trucks seinen Standort im Münchner Umland im Ismaninger Gewerbegebiet Am Lenzenfleck. Dort fand sich dem Vernehmen nach jedoch keine Möglichkeit, um den Betrieb zu vergrößern. Daher steht nun der Umzug nach Aschheim an.

Ein fünfgeschossiges Gebäude

Die gut 2,5 Hektar große Fläche, die die Volvo-Gruppe der Gemeinde zufolge bereits erworben hat, liegt verkehrsgünstig direkt westlich der Autobahnanschlussstelle Kirchheim/Aschheim-Süd und ist als Gewerbegebiet ausgewiesen. Nach ersten Entwurfsskizzen könnten dort ein dreigliedriges Verwaltungsgebäude mit fünf Geschossen sowie ein großes Lkw-Servicezentrum entstehen. Die Gemeinde hat zugestimmt, den Bebauungsplan entsprechend anzupassen. Einzig die ausnahmsweise genehmigte Gebäudehöhe von knapp 17 Metern an der Nordseite führte am Dienstag kurzzeitig zu Diskussionen im Bauausschuss.

Eine große Zunahme des Lastverkehrs im Gewerbegebiet durch Volvo befürchtet Bürgermeister Thomas Glashauser (CSU) nicht. Er verweist einerseits auf die Ausrichtung als Wartungszentrum, andererseits auf die direkte Autobahnanbindung. Die Zufahrt wird über die Hermann-Hesse-Straße erfolgen. Mit der Neuansiedlung von Volvo kommt Glashauser seinem erklärten Ziel einen Schritt näher, den Leerstand auf den bestehenden Gewerbeflächen in Aschheim zu minimieren. Da es für das Areal bereits einen Bebauungsplan gibt, den die Kommune nun entsprechend anpasst, könnte der Baubeginn verhältnismäßig rasch erfolgen.