Ein Unbekannter hat am Wochenende in Aschheim ein Hakenkreuz an eine Garagenwand geschmiert. Nach Angaben der Polizei war der Täter zwischen Samstag um 12.30 Uhr und Sonntag um 9 Uhr mit einem grünen Filzstift an der Außenwand am Heimstettner Weg zugange. In der Nähe fand die Polizei weitere Schmierereien, die mit dem selben Stift ausgeführt wurden - einen Penis und die Zahl 190 000. Hinweise nimmt das Kommissariat 44 im Polizeipräsidium München, Telefon 089/2910-0, entgegen.