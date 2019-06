25. Juni 2019, 21:56 Uhr Aschheim/Haar Hilfe bei Demenz

Die Fachstelle für pflegende Angehörige in Aschheim und Haar der Caritas-Dienste bietet regelmäßig eine "Demenzsprechstunde" an, bei der sich Angehörige in einem persönlichen Beratungsgespräch grundsätzlich über das Thema Demenz informieren können. Zudem können sie Fragen stellen und erhalten einen ersten Überblick über die Möglichkeiten der Diagnose und Behandlung. In Aschheim findet die Sprechstunde jeden dritten Dienstag im Monat von 15 bis 17 Uhr im Kulturellen Gebäude in der Münchner Straße 8 (1. Stock, kleiner Saal) statt; in Haar jeden ersten Dienstag im Monat von 15 bis 17 Uhr im Rathaus (Raum B 140) in der Bahnhofstraße 7. Aus organisatorischen Gründen wird um eine Anmeldung gebeten (Telefon: 089/46 23 67 10; E-Mail: pflegendeangehoerige-haar@caritasmuenchen.de); das Büro ist montags, dienstags sowie mittwochs besetzt.