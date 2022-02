Von Irmengard Gnau, Aschheim

Das 17. Gymnasium im Landkreis München nimmt langsam Gestalt an: Die Gemeinden Aschheim, Kirchheim und Feldkirchen sowie der Landkreis, die gemeinsam den Zweckverband weiterführende Schulen im Osten des Landkreises bilden, haben einstimmig die Entwurfsplanung für den neuen Schulcampus in Aschheim befürwortet und die anfallenden Kosten von knapp 130 Millionen Euro genehmigt. Noch im Februar sollen erste Vorarbeiten beginnen.

Der neue Schulcampus umfasst neben dem neuen Gymnasium auch die Erweiterung der Sankt-Emmeram-Realschule, die sich seit Jahren schwer tut, den beständigen Ansturm von Schülerinnen und Schülern zu fassen. Auf dem südlich an das bestehende Realschulgebäude angrenzenden Areal mit einer Größe von insgesamt fast 30 000 Quadratmetern erhält die Realschule daher einen Neubau mit weiteren Räumen, einer Aula sowie Außenanlagen. Insgesamt erstrecken sich vier Gebäudequader versetzt von Norden nach Süden über die Fläche, sie sind über Brückenbauten miteinander verbunden und umschließen Freiflächen und Pausenhöfe. Am südwestlichen Ende des Campus entsteht eine Sporthalle mit Schwimmbad, das alle Schulen der Zweckverbandsgemeinden nutzen können sollen.

Noch im Februar werden Baufirmen beginnen, das Baufeld südlich der Emmeram-Schule freizulegen. Von August an werden Bäume gefällt und Treppen beseitigt, der bestehende Außensportplatz muss ebenso weichen wie der Radweg. Außerdem werden Archäologen den Baugrund untersuchen. Im Dezember schließlich sollen die Erdarbeiten beginnen, damit im Januar nächsten Jahres die ersten Rohbauten für den Erweiterungsbau der Realschule sowie ein Verwaltungs- und Wohngebäude entstehen können.

Im Herbst 2025 soll das neue Gymnasium, das 17. im Landkreis, in Betrieb gehen

Denn zum Schuljahr 2025/2026 soll der Campus fertig sein und das neue Gymnasium in Betrieb gehen. Das noch namenlose Gymnasium wird einen naturwissenschaftlich-technologischen sowie einen sozialwissenschaftlichen Zweig anbieten, ausgelegt ist es für etwa tausend Schülerinnen und Schüler in vier Zügen. Mit dem neuen Standort in Aschheim wollen die Kreispolitiker insbesondere das Kirchheimer Gymnasium entlasten, das derzeit bereits erweitert wird, um sechs Parallelklassen pro Jahrgang zu fassen. Die Bauarbeiten in Kirchheim sollen voraussichtlich nach den Herbstferien 2023 abgeschlossen sein - gerade zur rechten Zeit, um auch die Vorläuferklassen des Gymnasiums Aschheim aufzunehmen, vorausgesetzt das Kultusministerium stimmt dem so zu.

Die Baukosten für den Schulcampus schätzen die Planer aktuell auf etwa 129,2 Millionen Euro; davon übernimmt der Landkreis gut 55,8 Millionen, die übrigen knapp 73,4 Millionen Euro teilen sich die drei Gemeinden auf. Allerdings könnte sich die Last der Kommunen noch verringern, wenn Fördergelder bewilligt werden. Michèle Schlautmann, Geschäftsleiterin des Zweckverbands, hofft zudem, dass die Bundesregierung die Förderung von Bauten mit hohem Energiestandard noch einmal überdenkt und der Schulcampus mit seiner Holzhybrid-Bauweise, mit Fernwärmeanschluss und Photovoltaikanlagen aus diesen Töpfen weitere Zuschüsse erhalten kann.