Die Gemeinde Aschheim bietet drei Reihenhäuser zum Kauf an. Interessierte können sich bis Mittwoch, 25. September, bewerben. Die Häuser werden an der Weidachstraße gebaut, mit einer Wohnfläche von jeweils etwa 125 Quadratmetern verteilt auf Erdgeschoss, ein erstes Stockwerk und ein Dachgeschoss. Die Gemeinde schätzt, dass die Reihenhäuser 2020 bezogen werden können. Den Preis berechnet die Gemeinde für jeden Käufer individuell, da er sich nach dem Einkommen richtet. Auskünfte dazu erhalten die Bewerber erst nach Abgabe ihrer Unterlagen persönlich in der Verwaltung.

Bewerben können sich Menschen, die älter als 18 Jahre sind, die kein bebaubares Grundstück in Aschheim besitzen und die im Jahr nicht mehr als 51 000 Euro verdienen. Bei Ehepaaren sollen es nicht mehr als 102 000 Euro sein, pro minderjährigem Kind erhöht sich die Einkommensgrenze um 7000 Euro. Das vorhandene Vermögen darf maximal so hoch sein wie der Wert des Grundstücks.

Die Vergabe der Häuser erfolgt nach einem Punktsystem. Berücksichtigt werden etwa die Anzahl der Kinder, eine ehrenamtliche Tätigkeit in der Gemeinde Aschheim, geringes Einkommen und eine Schwerbehinderung. Auch die Ortszugehörigkeit spielt eine Rolle. Maximal können Bewerber 30 Punkte erreichen, die genauen Vergabekriterien händigt die Verwaltung mit den Antragsunterlagen aus. Interessenten können sie unter Telefon 089/90 99 78 40 oder per E-Mail an wohnungsbaufoerderung@aschheim.de anfordern.